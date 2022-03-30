Вандали понищили надгробні плити та хрести на Дубенському кладовищі

На кладовищі у Рівному невідомі понищили 57 надгробків. Поліція встановлює осіб, причетних до вандалізму. За статтею про наругу над могилою зловмисникам загрожує до трьох років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, що повідомлення про злочин надійшло до правоохоронців близько 15:20 у середу, 30 березня. Понищені могили виявив працівник комбінату, що обслуговує кладовище на вулиці Дубенській.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі особи пошкодили 57 надгробків, серед яких і плити, і хрести, на місцях поховання жителів Рівного.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Максимально санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років. Наразі правоохоронці шукають осіб, причетних до цього злочину.