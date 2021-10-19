Поліція намагається знайти причетних до вбивств тварин, влаштовуючи рейди кладовищем

Поліція проводить рейди кладовищем Нововолинська, аби знайти живодерів, які вбили кота та собаку. Про вбивства тварин повідомили місцеві жителі у жовтні. Зокрема, невідомі задушили собаку, а згодом і кота, випалили їхні внутрішні органи та прив’язали до трупів свічки. Також місцеві жителі повідомили поліцію про помічені на цвинтарі свічки та незрозумілі символи на асфальті.

Як повідомило видання БУГ, закатованих тварин знайшли на кладовищах у жовтні цього року. Зокрема, живодери задушили собаку, який жив у будинку біля цвинтаря. Зранку власниця знайшла труп собаки з прив’язаною до живота стрічкою та випаленими внутрішніми органами.

Також місцеві жителі помітили на кладовищі незрозумілі символи та свічки на асфальті. 13 жовтня світлини опублікували у спільноті «Нововолинськ».

Згодом стало відомо про ще один випадок живодерства, щоправда, уже на іншому кладовищі. На цей раз невідомі задушили кота, і аналогічно випалили його внутрішні органи, а до живота прив’язали свічку. Щодо обох інцидентів мешканці звернулись до поліції.

Керівник відділення поліції №1 Нововолинська Олександр Ципко пояснив журналістам, що за цими фактами поліція веде перевірку. Причетних до вбивств намагаються знайти, влаштовуючи рейди на цвинтарі.

«Поліції відомо про задушеного собаку на кладовищі у Нововолинську, де мешканцями також було помічено свічки та символи на асфальті. Пошуки даються непросто, адже на кладовищі відсутні камери відеонагляду та поки не знайдено певних речей, що допомогли б віднайти катів чимскоріше», – пояснив Олександр Ципко.