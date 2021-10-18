Наразі більшість померлих лучан захоронюють на кладовищі у селі Гаразджа

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл заявив про намір створити цвинтар для видатних волинян. З цією метою він направив лист до обласної та міської рад з проханням виділити земельну ділянку. За словами священнослужителя, на такому цвинтарі будуть поховані визначні люди «різних професій та посад», а також очільники області та Луцька.

Про цю ініціативу митрополита повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ. Зазначається, що владика Михаїл відправив лист до обласної та міської рад з проханням виділити для такого кладовища земельну ділянку. У листі він пояснив, що цвинтар мав би стати чимось подібним до Байкового кладовища у Києві, або Личаківського кладовища у Львові.

«Кладовища, де поховано знаменитих людей, як-от Байкове у Києві, Личаківське у Львові, з часом перетворюються не тільки у місця їх вічного спочинку, місця молитви за їх упокоєння, місця «культури смерті» (де доклали старань кращі скульптори й архітектори), а й культури життя. Адже відвідання цих могилок надихає продовжувати справу небіжчиків, кличе до сумлінної праці, підносить любов не лише до небесної, а й до земної Батьківщини», – аргументує митрополит.

Також священнослужитель пояснив, хто міг би бути похованим на такому цвинтарі. «Ті, хто найбільше потрудився для Волині й України в цілому, особливо прославив її будь-якими талантами, даними Творцем, можуть бути поховані саме там. З-поміж людей різних професій та посад тут могли б бути поховання і спочилих очільників області й обласного центру», – повідомив він.

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл (Зінкевич) народився 9 травня 1966 року в селі Лосятин Тернопільської області. У 1998 році закінчив Київську духовну академію. Взимку 2012 року став митрополитом Луцьким та Волинським. Відомо, що Михаїл був головним конкурентом Епіфанія під час архиєрейського собору, на якому обирали предстоятеля Православної церкви в України.