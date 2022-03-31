Напад на Ігоря Перельмана стався на стався на вулиці Бельведерській у центрі міста

В Івано-Франківську напали на лідера місцевої єврейської громади Ігоря Перельмана. Відомо, що потерпілий отримав три ножові поранення. Напад був здійснений при численних свідках.

Про поранення керівника івано-франківської єврейської громади Ігоря Перельмана у четвер, 31 березня, повідомили в Об’єднаній єврейській общині України. Зазначається, що напад на єврейського діяча стався на вулиці Бельведерській у центрі міста і супроводжувався антисемітськими висловлюваннями.

«Напад супроводжувався антисемітськими висловлюваннями та при багатьох свідках. Попередньо особа нападника встановлена», – уточнюється у повідомленні єврейської общини України.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET інформацію про інцидент підтвердили та зазначили, що нападника на лідера єврейської общини поліцейські оперативно затримали. Попередньо правоохоронці кваліфікують подію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Більше інформації про випадок обіцяють надати згодом.

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