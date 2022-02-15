Верховна Рада підтримала у другому читанні закон, який криміналізує прояви антисемітизму. Раніше в Україні злочини, скоєні на ґрунті антисемітизму, збедільшого кваліфікували як вандалізм або хуліганство. За законопроект №5110 народні депутати проголосували на засідання 15 лютого.

Тепер за антисемітизм загрожує штраф від 3400 до 8500 грн або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо антисемітизм пов’язаний із насильством, обманом або погрозами, а також якщо це здійснює посадова особа, передбачається штраф від 8500 до 17000 грн або позбавлення волі до 5 років із позбавленням обіймати посади. Своєю чергою, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки або їх вчинила організована група, покарання передбачає увʼязнення від 5 до 8 років.

Його має підписати президент Володимир Зеленський. Законопроект набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Верховна Рада ще наприкінці вересня 2021 року ухвалила законопроект «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», який дає визначення терміну «антисемітизм» і вказує перелік його проявів.

Згідно із документом, проявами антисемітизму є ненависницьке ставлення осіб єврейського походження, антиєврейська пропаганда, заперечення Голокосту, а також руйнування чи осквренення їхніх будівель, релігійних споруд чи пам'яток.

Варто зазначити, що в Україні такі злочини, скоєні на ґрунті антисемітизму, часто кваліфікують як вандалізм або хуліганство.