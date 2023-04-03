Звільнені українські захисники належать до солдатського та сержантського складу

Україна повернула з російського полону 12 людей: десятьох військових і двох цивільних. Серед звільнених – п'ятеро важкопоранених. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у понеділок, 3 квітня.

Як розповіли у Координаційному штабі, десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

«Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону», – йдеться у повідомленні.

відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, що у березні Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку повномасштабного вторгнення. Водночас Росія у відповідь відпустила лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як вимагають міжнародні конвенції, наголошують у штабі.