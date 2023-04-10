Деякі з українських полонених мають серйозні поранення та хвороби

Україна повернула сотню військовополонених українців з Росії. Військових повернули за обміном на російських полонених.

Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Серед повернутих бійців є поранені та хворі різного ступеню тяжкості, або ж ті, хто зазнав катувань.

«Повертаємо додому 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу», – повідомив Андрій Єрмак.

Додому повернулися 80 чоловіків та 20 жінок. Дев'ятеро з них обіймають офіцерські посади. Серед повернутих полонених – 24 нацгвардійці, 22 працівники прикордонних служб, 22 представники ВМС, 32 бійців ЗСУ. Наймолодшому військовослужбовцю, який повернувся з полону, 19 років.

Водночас Україна повернула російській стороні ще п'ятьох важкопоранених військових, в тому числі єдину жінку, яка перебувала у полоні. Передача відбулася без жодних умов.

Нагадаємо, 3 квітня Україна повернула з російського полону ще 12 військовослужбовців та цивільних українців. Серед звільнених військових було п'ятеро важкопоранених.