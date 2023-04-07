З нагоди початку Рамадану — священного місяця для всіх мусульман, Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом «всіх на всіх», розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна. За її словами, Росія від такої пропозиції відмовилась.

«Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму», – сказала Зарівна в інтерв’ю «Голосу Америки», опублікованому в п’ятницю, 7 квітня.

Вона також розповіла, що ця ініціатива — одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

«Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших», — додала Зарівна.

За інформацією Офісу президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників. Черговий обмін відбувся 3 квітня – додому з російського полону повернулися ще 12 українців.