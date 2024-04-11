Шляхопровід біля «Політеху» потребує ремонту мостових балок

В центрі Тернополі через аварійний міст обмежать рух з 12 квітня. Експерти дійшли висновку, що шляхопровід біля «Політеху» потребує ремонту. Однак наразі грошей в міському бюджеті на це не має. Обмеження стосуватимуться великовагового транспорту та деяких тролейбусів. Також автомобілям дозволять рухатися лише на певній відстані і швидкості.

Тернопільська міська рада повідомила, що з 12 квітня в центрі Тернополя обмежать рух через міст на перехресті проспекту Степана Бандери, вулиць Руської, Хмельницького та Пирогова. Обмеження пов’язані з тим, що згідно з висновками ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Тріада» та ТзОВ «Варто» шляхопровід визнали як обмежено придатний.

В аварійному стані знаходяться бічні мостові балки і їх слід негайно розвантажити, зазначили ZAXID.NET в Тернопільській міській раді. Для цього заборонять рух мостом великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн. Ця заборона стосується і тролейбусів. В Тернополі тролейбусний маршрут № 11, який проходить через шляхопровід і сполучає два найбільші мікрорайони з центром міста, обслуговується виключно двосекційними тролейбусами Škoda 15Tr. Їхня вага складає понад 20 тонн. Тому у міській раді прийняли рішення змінити маршрут.

Схема об'їзду тролейбусного маршруту № 11

«Відтепер тролейбусний маршрут №11 проходитиме вулицями: Богдана Хмельницького, Збаразька, Злуки, Мирона Тарнавського, Київська та 15 Квітня в обох напрямках, а не в одному, як це було раніше. Розвертатимуться тролейбуси на Східному масиві, рухаючись вулицями: Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенська, Степана Бандери (в напрямку до Збаразького кільця)», – повідомляють в Тернопільській міській раді.

Також в міській раді запровадили ще кілька змін в громадському русі через шляхопровід. Зокрема, зменшили кількість смуг руху – з чотирьох до двох. Автомобілі повинні постійно дотримуватися дистанції – 10 метрів. Також обмежили швидкість транспортних засобів – не більше 50 км/год. В Тернопільській міській раді також паралельно розглядатимуть варіанти джерел фінансування ремонту моста.