Модульні мости встановлять на місці тих, що зруйновані внаслідок бойових дій

Україна отримала 12 модульних мостів в межах проекту Світового банку. Їх встановлять на місцях тих, що зруйновані внаслідок бойових дій. Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, Україна отримала що 12 мостових систем довжиною 475 метрів загальною вартістю 15 млн доларів.

«Вдячні проєкту Світового банку за системну підтримку у відновленні української інфраструктури. Це сприяє зміцненню обороноздатності та економічному відновленню України», – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Протягом кількох тижнів Україна отримає ще шість мостових систем загальною довжиною 238 метрів. Також відбудуться навчання із їх встановлення.

У Міністерстві розвитку громад зазначили, що від грудня 2022 року Україна вже отримала шість модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії та десять від Норвегії. Франція також передала Україні три тимчасових мости. Крім того, Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання дев’яти модульних мостів в Україну.