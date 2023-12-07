Поліцейські провели обшуки на пилорамах та у лісгоспах

На Волині поліція викрила масштабну схему з вирубки та продажу лісу. Організував її приватний підприємець та посадовці деяких лісгоспів, щоправда, яких саме – поки не уточнюють. Про викриття схеми стало відомо у четвер, 7 грудня, після повідомлення прес-служби Департаменту стратегічних розслідувань поліції.

Встановлено, що системну незаконну вирубку дерев на території Камінь-Каширського району організував директор приватного підприємства, що спеціалізується на лісопильному виробництві, та посадовці місцевих державних лісгоспів.

Зокрема, підприємець організував власну бригаду найманих працівників, які незаконно заготовляли ялини та сосни. Вирубану деревину вивозили на підконтрольну бізнесмену пилораму й після обробки продавали у вигляді палетних дощок.

«Збували виготовлену лісопродукцію як в Україні, так і за її межами. Для прикриття підозрювані залучили до схеми приватного підприємця. Він офіційно купував невеликі партії деревини, забезпечуючи таким чином умовну легальність незаконних оборудок. Вирубка деревини відбувалася за погодженням та сприянням працівників місцевих лісництв – за окрему плату посадові особи не заважали протиправним діям “чорних” лісорубів», – зазначають у поліції.

Зловмисники щомісяця незаконно вивозили з державних лісгоспів близько 250 м3 деревини на понад 600 тис. грн. Лише за попередніми оцінками збитки довкіллю сягають щонайменше 10 млн грн.

Поліцейські провели численні обшуки у лісгоспах, пилорамах, а також вдома у підозрюваних та вилучили вирубану деревину вартістю 2 млн грн. Незабаром на неї буде накладено арешт.

Наразі справу кваліфікують за ч.4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка лісу), санкція якої передбачає від п’яти до восьми років тюрми. Водночас підозр у цій справі поки нікому не вручали.