Смакуйте ці фрукти, поки літо

Спілі нектарини не лише дуже смачні, а й містять поживні речовини, які підтримують здоров’я загалом, та низькокалорійні. Вони добре впливають на кишківник, серце, допомагають контролювати вагу тощо. Тож поки літо, насолоджуйтеся цими фруктами і підтримуйте своє здоров’я.

Дієтологиня, докторка медичних наук Джулія Зумпано поділилася цікавою інформацією про користь нектаринів і назвала Cleveland Clinic п’ять його головних переваг для здоров’я.

Чому нектарини варто включати у раціон?

1. Допомагають боротися з хворобами. Нектарини багаті на антиоксиданти, які є поживними речовинами, що можуть зменшити окислювальний стрес в організмі.

«Окислювальний стрес виникає, коли в організмі забагато вільних радикалів. Ці потенційно шкідливі молекули можуть пошкоджувати клітини, що призводить до проблем зі здоров’я, включаючи багато хронічних захворювань та ознак старіння», – пояснює Джулія Зумпано.

Щоб боротися з впливом вільних радикалів, організму потрібні антиоксиданти. Вони контролюють вільні радикали – і окислювальний стрес – шляхом їх нейтралізації. Нектарини містять кілька антиоксидантів, таких як: бета-каротин, хлорогенову кислоту, флаваноїди, лютеїн, вітамін С, зеаксантин.

2. Підтримують здоровий кишківник. «Більшість людей, навіть ті, хто харчується відносно здорово, не отримують достатньої кількості харчових волокон. А клітковина справді життєво важлива для здоров’я», – каже дієтологиня.

Клітковина в нектаринах сприяє травленню та допомагає підтримувати здоров'я кишківника, а також сприяє регулярному випорожненню і запобігає закрепам.

Нектарини містять обидва типи клітковини: розчинну і нерозчинну, які по-різному підтримують здоров'я травної системи. Нерозчинна клітковина не розчиняється у воді чи інших рідинах організму. Вона проходить через кишківник неперетравленою, що допомагає їжі просуватися по травній системі. Розчинна клітковина розчиняється у воді та інших рідинах організму. Вона забезпечує паливом корисні бактерії у кишковому мікробіомі, що чудово впливає на травлення та загальний стан здоров'я.

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3. Покращують серцево-судинну систему. Високий кров’яний тиск часто не має симптомів, але може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Він змушує серце працювати інтенсивніше, що з часом може призвести до його пошкодження. Високий кров'яний тиск також підвищує ризик атеросклерозу або накопичення бляшок, що звужують артерії, а це може призвести до інфаркту чи інсульту, деменції та когнітивні проблеми через недостатній кровотік до мозку, пошкодження нирок, проблеми із зором тощо.

Достатнє споживання калію допомагає підтримувати кров'яний тиск у здоровому діапазоні, а нектарини є гарним джерелом цього важливого мінералу. Антиоксиданти в нектаринах забезпечують додатковий бонус для здоров'я серця, зменшуючи запалення в кровоносних судинах.

4. Знижують ризик раку. Антиоксиданти в нектаринах мають багато переваг для здоров'я, але один з видів антиоксидантів, зокрема поліфеноли, може навіть боротися з раком. Дослідження показують: поліфеноли, які також містяться в чаї, каві, темному шоколаді та багатьох рослинних продуктах, можуть ускладнювати виживання та розмноження ракових клітин.

«Жоден окремий продукт харчування не може запобігти раку. Але вживання великої кількості рослинної їжі, що містить поліфеноли, безумовно, є здоровим вибором», – уточнює Зумпано.

5. Допомагають контролювати вагу. Клітковина, якою багаті нектарини, є одним з найкращих поживних речовин для контролю ваги, оскільки вона допомагає відчувати ситість і не містить калорій.

«Останніми роками деякі люди стали настільки антицукровими, що перестали їсти фрукти. Рафінований цукор шкідливий для вас, але якщо ви виключите фрукти зі свого раціону, то втрачаєте деякі життєво важливі поживні речовини. Фрукти є важливою частиною здорового та збалансованого харчування і навіть корисні для контролю ваги», – твердить дієтологиня.

Довгострокове дослідження, під час якого вивчали споживання учасниками фруктів та овочів протягом 24 років, показує: людям, які їдять більше фруктів (і овочів), легше уникнути збільшення ваги з віком.