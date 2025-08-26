Насолоджуйтеся цією ягодою, поки сезон

Сезон кавунів триває. Зараз вони соковиті, солодкі, смачні, тож можна поласувати ними досхочу. Та чи усім можна їх їсти? Скільки кавуна на день можна з’їсти без шкоди для здоров’я дорослим і дітям? Чим загрожує переїдання цієї ягоди?

Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував лікарці-терапевтці Другого медичного об’єднання Львова Ользі Ліщенко.

Чим корисні кавуни?

«Кавун – це не просто смачна, а й дуже корисна для здоров’я ягода. Він містить мікроелементи (калій, магній, натрій, кальцій, фосфор, залізо), вітаміни групи В, С, Е, бета-каротин, багатий на антиоксиданти, зокрема лікопен, який має протизапальні властивості, зменшує тромбоутворення, допомагає при хворобах серцево-судинної системи, захворюваннях очей і корисний для профілактики онкології», – каже Ольга Ліщенко.

Лікарка-терапевтка Ольга Ліщенко на прийомі пацієнтів

Кавуни багаті і на амінокислоту цитрулін, яка сприяє розширенню судин і налагоджує обмінні процеси в клітинах, а також виводить з організму токсини. Кавуни допомагають боротися з закрепами і прискорюють обмін речовин. Його варто споживати людям з атеросклерозом, гіпертензією та прегіпертензією жінкам у менопаузі.

Кавун має сильні сечогінні, жовчогінні, протизапальні, жарознижувальні, проносні та загальнозміцнювальні властивості. Їх вживання також нормалізує процеси обміну речовин, посилює перистальтику кишківника.

Не дивлячись на те, що він дуже солодкий, кавун є низькокалорійним, бо містить багато води. У 100 г ягоди є лише приблизно 30 ккал.

Скільки кавуна можна з’їсти за день без шкоди для здоров’я?

Багато хто з нас не може з’їсти скибочку чи дві кавуна і на цьому зупинитися. Часто ми зупиняємося лише тоді, коли половини великого кавуна вже нема. Та чи не зашкодить переїдання цієї солодкої ягоди?

«Якщо переїсти один раз кавуна, то шкоди від цього здоровим людям не буде. Але не варто зловживати, бо це може призвести до розладу кишківника, болю в животі, метеоризму, діареї тощо», – каже лікарка.

За її словами, загалом рекомендується з’їдати 300-400 г на день, і бажано розділи його на два прийоми. Для дітей – до 200 г на день.

Кому порції кавуна слід обов’язково контролювати?

Є люди, яким споживати кавуни слід контрольовано, бо вони їм можуть зашкодити:

людям, які мають каміння в нирках, бо кавун має сечогінну дію і може спровокувати рух каменів;

людям з камінням у жовчному міхурі;

діабетикам, бо кавун має високий глікемічний індекс – близько 72, тож після його вживання рівень цукру в крові може різко підвищитися. Їм кавун краще додавати невеликими порціями до салатів;

тим, хто має проблеми з кишківником, велика кількість цієї ягоди може викликати здуття, метеоризм тощо.

Якщо дуже вже хочеться кавуна, то цим людям лікарка радить з’їсти лише невеликий шматочок і щодо його вживання краще проконсультуватися зі своїм лікарем.

Де і які кавуни не варто купувати?

Лікарка не радить купувати кавуни, які продаються з землі чи поблизу трас, щоб мінімізувати вплив шкідливих речовин, а також розрізані кавуни, навіть якщо вони закриті харчовою плівкою. Бо ніколи достеменно невідомо, чи мили кавун та ніж перед розрізанням.

Найкраще обирати цілі кавуни і перед споживанням їх ретельно помити під проточною водою, бо кавуни ростуть на землі, а тому їхня шкірка часто забруднена пилом, брудом і хвороботворними мікроорганізмами.

У холодильнику розрізаний кавун варто зберігати не довше доби. Не варто також купувати тріснуті чи пошкоджені кавуни, бо у м’якуш через тріщини можуть потрапити мікроорганізми.