Лікопен не втрачає своїх властивостей навіть після нагрівання і оброблення

Лікопен є природною сполукою, яка міститься в багатьох продуктах: від томатного соусу та кетчупу до кавунів і грейпфрутів. Він є каротиноїдом, природним пігментом, що надає червоного та рожевого кольору фруктам і овочам. Лікопен відомий як один з найпотужніших природних антиоксидантів. Він не втрачає своїх властивостей навіть після нагрівання й оброблення. Тому продукти, що його містять, можна вживати як у свіжому, так і в переробленому вигляді, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, перераховує корисні властивості лікопену і називає продукти, в яких він міститься.

Чим корисний лікопен?

Нейтралізує вільні радикали. «Головною перевагою лікопену для здоровʼя є його антиоксидантний потенціал. Антиоксиданти борються з вільними радикалами, які накопичуються в організмі природним чином під час старіння організму. Їх рівень також зростає через екологічні та поведінкові фактори, такі як забруднення навколишнього середовища та куріння. Вільні радикали викликають пошкодження клітин, а при високій активності та масштабному впливі це асоціюється з широким спектром захворювань, включаючи рак, діабет і серцеві захворювання», – каже Олег Швець.

Науковці вважають, що, нейтралізуючи вільні радикали, лікопен знижує ризик розвитку хронічних захворювань. Також він сприяє здоровʼю ротової порожнини, кісток і нормалізації артеріального тиску.

Знижує ризик розвитку раку. Науковці виявили звʼязок між споживанням лікопену та профілактикою раку, зокрема раку кісток, легенів та передміхурової залози. Експериментальні дослідження показали, що лікопен уповільнює або зупиняє ріст ракових клітин.

«Вважається, що цей ефект обумовлений сильними антиоксидантними властивостями лікопену. Оскільки він не перетворюється в організмі на вітамін А, як більшість каротиноїдів, науковці схильні до думки, що його антиоксидантні властивості посилюються, що допомагає зменшити пошкодження клітин, яке призводить до раку», – пояснює гастроентеролог.

Підтримує здоров’я серця. За словами лікаря, недавнє дослідження виявило докази того, що лікопен знижує рівень шкідливого холестерину (ЛПНЩ) і підвищує рівень корисного холестерину (ЛПВЩ). Цей баланс є важливим, оскільки високий рівень холестерину призводить до утворення жирових відкладень у судинах, які можуть згущуватися і призводити до інфаркту або інсульту. Окрім того, лікопен допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, ще більше знижуючи ризик серцевих захворювань.

Захищає шкіру. Регулярне та тривале споживання продуктів і страв з лікопеном також сприяє запобіганню раку шкіри. Декілька досліджень показали, що люди, які щодня вживали томатну пасту, мали на 40% менше ультрафіолетового пошкодження шкіри від сонячного світла, ніж ті, хто її не вживав.

Хоча томати не можуть замінити сонцезахисний крем, дослідники виявили, що лікопен забезпечує постійний рівень захисту шкіри, подібний до сонцезахисного крему з фактором захисту SPF 15. Було також доведено, що лікопен значно підвищує рівень проколагену в шкірі, що, на думку науковців, сприяє відновленню шкіри, яка зазнає ушкоджень під час старіння.

Покращує фертильність у чоловіків. Результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що споживання 14 мг лікопену на день покращує фертильність у здорових молодих чоловіків приблизно на 40%.

Зменшує біль. Лікопен зменшує біль подібно до дії ібупрофену. Декілька досліджень вивчали його вплив на нервовий біль, який традиційно дуже важко лікувати. Результати на тваринах є перспективними: вони показують значне зменшення болю та гіперчутливості після вживання лікопену.

Які ризики від вживання високих доз лікопену?

Лікопен вважається безпечним, тож не існує встановлених верхніх меж його споживання. Наразі не відомо про жодні негативні побічні ефекти, повʼязані зі споживанням лікопену. «Однак високі його дози можуть бути неприйнятними для людей з низьким артеріальним тиском, з виразкою шлунка, вагітних або жінок, що годують груддю, людей, що приймають ліки проти серцевих захворювань, раку або шкірних захворювань або проходять гормональну терапію», – каже лікар.

Як збільшити споживання лікопену?

Лікарі рекомендують споживати близько 10 мг лікопену на день. Для максимальної користі його найкраще отримувати з харчових джерел. Лікопен зазвичай є в яскраво-червоних і помаранчевих продуктах, таких як помідори, кавуни, папая і рожевий грейпфрут. Так, чашка консервованого томатного соусу містить 37 мг лікопену, шматочок сирого кавуна – 13 мг, столова ложка консервованої томатної пасти – 3 мг, столова ложка кетчупу – 2,5 мг, 1 столова ложка сальси – 1,7 мг.

Дослідження показують: лікопен краще засвоюється організмом, коли його нагрівають і поєднують зі здоровими жирами, такими як оливкова або кокосова олія. Тож включайте у свій раціон томатні соуси, морквяний томатний суп, запечені скибочки грейпфрута, хумус із запеченим червоним перцем, яйця пашот у томатному соусі або шакшуку тощо.