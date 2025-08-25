Дієтологиня радить вживати хоча б одну порцію чогось гіркого на день

Більшість із нас уникає їжі та напоїв з гірким смаком, а дарма. Наука доводить, що саме гіркий смак може бути тим ключем, який «будить» мозок, запускає протизапальні механізми і навіть впливає на тривалість життя. Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська пояснила, як гіркоти впливають на організм і «вимикають» у ньому запальні процеси, і назвала продукти, в яких є багато корисної гіркоти.

«Гірке – це не про неприємний смак. Це про активацію давніх сенсорних механізмів, які регулюють запалення, мозок, гормони й навіть тривалість життя», – каже Оксана Скиталінська.

За її словами, учені довели, що гіркі рецептори (TAS2R) є не лише на язику. Вони працюють у кишківнику, легенях, серці, судинах і навіть у мозку. У статті Scientific Reports (Nature, 2019) дослідження на довгожителях Сардинії показали: люди з «активними» варіантами гена TAS2R38 живуть довше. Ті ж, у кого рецептори менш чутливі, частіше мали гірші показники здоров’я. А дослідження Neurobiology of Disease (2021) підсумувало: активація «гірких» рецепторів може пригальмовувати нейрозапалення – процес, що впливає на старіння мозку й нейродегенеративні хвороби.

Як це працює на молекулярному рівні?

Активація TAS2R, пояснює лікарка, «вмикає» внутрішньоклітинні шляхи, які пригнічують NF-κB та інші запальні сигнали. Тобто гіркий смак натискає «вимикач запалення» в клітинах, зупиняючи шкідливі сигнали.

«Це зменшує вироблення “молекул запалення”, допомагає клітинам краще реагувати на інсулін і підтримує баланс речовин, що керують настроєм та роботою мозку. Якщо ми майже не вживаємо гіркого, ці рецептори “сплять”. А коли отримують стимул – організм ніби нагадує собі: треба підтримувати баланс», – каже Оксана Скиталінська.

Як додати невеликі дози гіркоти до свого раціону?

За словами Оксани Скиталінської, тут не потрібні аптечні «ноотропи», щоб активувати ці системи. Достатньо щодня вводити невеликі дози гіркого у раціон:

зелень : рукола, цикорій, кропива;

: рукола, цикорій, кропива; коренеплоди : редис, ріпа, хрін;

: редис, ріпа, хрін; фрукти : грейпфрут;

: грейпфрут; напої: зелений чай, настій цикорію, відвар кореня лопуха;

зелений чай, настій цикорію, відвар кореня лопуха; трави: полин, деревій, кульбаба.

Дієтологиня радить вживати хоча б одну порцію чогось гіркого на день. Це – мікросигнал для мозку й імунної системи, який допомагає тримати метаболізм і когнітивні функції в тонусі. Тому обирайте гіркий шоколад від 85% (краще – 90%+) і радійте, якщо вам трапився гіркий огірок (там є гірка речовина кукурбітацин).