Якщо не звернути увагу на предіабет, цей стан може перейти у діабет 2 типу

Предіабет (граничний діабет) – це стан, при якому рівень цукру в крові вищий за норму, але ще не досяг показників для діагностики цукрового діабету 2-го типу. Люди з діабетом 2 типу майже завжди спочатку живуть з предіабетом. Та оскільки він зазвичай не викликає симптомів, то люди часто й не здогадуються, що у них предіабет. Але лікування предіабету може запобігти більш серйозним проблемам зі здоров’я, включаючи діабет 2 типу, захворювання серця, судин, очей та нирок, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і радить, на які ознаки звернути увагу, як налагодити харчування, від яких продуктів краще відмовитися, а які включити у раціон, що робити, аби попередити виникнення предіабету.

Симптоми предіабету

«Здебільшого люди не мають жодних специфічних ознак предіабету. Але він може проявляться у таких симптомах: людина відчуває більшу спрагу, ніж зазвичай, часто відвідує вбиральню, має затуманений зір, ділянки темнішої шкіри або невеликі новоутворення на шкірі в пахвовій западині або на шиї», – каже лікар.

У жінок ранніми симптомами діабету можуть бути дріжджові інфекції та інфекції сечовивідних шляхів, довші та більш рясні менструації, зниження інтересу до сексу, сухість піхви, яка спричиняє дискомфорт під час сексу, проблеми із зачаттям.

Причини виникнення предіабету

Предіабет розвивається через інсулінорезистентність, пояснює лікар. Це стан, коли організм виробляє інсулін (гормон, що допомагає регулювати рівень цукру в крові), але не використовує його належним чином. Це призводить до підвищення рівня цукру в крові.

«Розвитку інсулінорезистентності сприяють такі фактори: спадкова схильність, надмірний відсоток жирової тканини в організмі, тривалий стрес, недостатній сон, недостатня фізична активність, харчування з домінуванням оброблених продуктів, ендокринні захворювання (як синдром Кушинга та гіпотиреоз), певні ліки (як стероїдні препарати, що застосовуються протягом тривалого періоду)», – каже Олег Швець.

Хто входить у групу ризику

До предіабету більш схильні люди, яким понад 45 років, ті, що мають вагу або ожиріння, особливо якщо жир накопичується в талії (коли обхват талії перевищує 80 см для жінок і 94 см для чоловіків), мають високий рівень загального холестерину, високий рівень тригліцеридів, низький рівень «хорошого» та високий рівень «поганого» холестерину, не займаються фізичними вправами регулярно.

Серед інших факторів ризику: харчування (вживання багато червоного та переробленого м'яса, солодких напоїв, недостатня кількість фруктів, овочів, горіхів, цільнозернових продуктів або оливкової олії), проблеми зі сном, робота за змінним графіком або в нічну зміну.

Також в групі підвищеного ризику жінки, що мали гестаційний діабет або народили дитину вагою понад 4 кг та ті, що мають синдром полікістозних яєчників.

Перевіритися на предіабет варто і людям, що мають незвичайні показники рівня цукру в крові, серцеві захворювання, а також ознаки інсулінорезистентності (потемнілі ділянки шкіри, проблеми з концентрацією уваги та більша, ніж зазвичай, втома або голод).

Які ускладнення можуть виникнути без лікування предіабету?

За словмаи лікаря, без лікування предіабет може прогресувати до діабету 2 типу, що часто призводить й до інших серйозних проблем, серед яких: захворювання нирок, діабетична ретинопатія та сліпота, високий кров'яний тиск (гіпертонія), периферична нейропатія, втрата кінцівки (ампутація).

«Предіабет, який не лікується, спричиняє довгострокове ушкодження судин, нирок і серця. Він пов'язаний із так званими тихими інфарктами, симптоми яких часто непомітні», – каже Олег Швець.

Як лікується предіабет?

«Основним методом лікування предіабету є модифікація способу життя: здорове харчування, схуднення, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння, контроль артеріального тиску і рівня холестерину. При високому ризику розвитку діабету лікар може також порекомендувати ліки для зниження рівня цукру», – каже лікар.

Дієта при предіабеті

Універсальної дієти не існує, але такі п'ять змін допоможуть знизити ймовірність розвитку діабету 2 типу:

Вибирайте цільнозернові продукти замість оброблених вуглеводів (білий хліб, картопля та сухі сніданки).

Пийте каву, воду та чай замість газованих напоїв та соків.

Обирайте корисні жири, як рослинні олії, горіхи та насіння, замість маргарину, випічки та смажених продуктів.

Замініть червоне м'ясо та оброблені м'ясні продукти на горіхи, цільнозернові продукти, птицю та рибу.

Використовуйте оливкову олію замість смальцю або вершкового масла.

До дієт, які знижують ризик розвитку діабету, належать: середземноморська, рослинна (вегетаріанська або веганська), з низьким вмістом жиру, DASH.

Фізична активність при предіабеті

Під час фізичних вправ організм використовує цукор у крові як паливо для тренування. Згодом регулярна фізична активність знижує загальний рівень глюкози та підвищує чутливість організму до інсуліну. Рекомендують приділяти щонайменше 150 хв на тиждень помірним фізичним вправам: швидко ходити (щонайменше 4 км на годину), займатися аквааеробікою, танцями, їздою на велосипеді тощо. Корисно додати декілька силових або резистентних тренувань.

Схуднення, сон і предіабет

«При надлишковій вазі, схуднення на 5–10 % від маси тіла знижує ризик розвитку діабету більш ніж удвічі. Зайвий жир, особливо в ділянці живота, виділяє гормони, які впливають на апетит і викликають запалення. У цьому процесі можуть пошкоджуватися клітини, які допомагають використовувати інсулін», – каже гастроентеролог.

Дослідження показують, що недосипання ускладнює контроль рівня цукру в крові та апетиту. Можливо, тому ймовірність ожиріння та діабету 2 типу зростає, якщо людина спить менш ніж 5-6 годин на ніч або має неякісний сон.

При проблемах зі сном, лікар радить відмовитися від кофеїну в другій половині дня та не вживати алкоголь пізно ввечері, бо ці продукти можуть порушувати сон. Для лікування безсоння проконсультуйтеся з фахівцем.

Курці мають більший ризик розвитку предіабету, ніж люди, які не курять. Високий рівень нікотину ускладнює використання інсуліну організмом. Куріння цигарок також пошкоджує клітини, що, на думку експертів, призводить до розвитку діабету.

«У людей зі спадковою схильністю він може виникнути навіть при здоровому способі життя. Ось чому так важливо час від часу відвідувати лікаря та проходити профілактичні обстеження», – каже Олег Швець.