Для схуднення одних тренувань мало. Потрібні ще якісний сон, правильне харчування

Одних тренувань для схуднення замало. Аби досягти потрібної мети, потрібні ще якісний сон, управління стресом і здорове харчування з продуктів, багатих на поживні речовини, що сприяють спалюванню жиру. Також важливим є включення у раціон продуктів, які природним чином знижують рівень жиру в організмі.

«Правильні продукти допомагають відчувати ситість, підтримують стабільний рівень цукру в крові та сигналізують організму спалювати жир, а не накопичувати його», – каже дієтологиня Террі Татеосян. І радить готувати страви на основі білка та клітковини і поєднувати їх зі здоровими жирами, щоб бути в тонусі та енергійними. Дієтологиня назвала Eatthis 10 продуктів, які варто включати у раціон людям, які хочуть позбутися зайвого жиру і схуднути без шкоди для здоровʼя.

1. Яйця. «Яйця – ідеальний засіб для спалювання жиру, оскільки вони багаті на високоякісний білок та лейцин, амінокислоту, яка впливає на синтез м’язового білка. Початок дня з двох-трьох яєць стабілізує рівень цукру в крові, пригнічує рівень греліну (гормону голоду) та підвищує термічний ефект їжі, тому ви спалюєте більше калорій, перетравлюючи білок, ніж з вуглеводів чи жирів», – каже Террі Татеосян.

Холін у жовтках також підтримує функцію печінки та метаболізм жирів, що важливо, коли ви намагаєтеся мобілізувати накопичений жир, не відчуваючи виснаження.

2. Дикий лосось, сардини, скумбрія. Вони багаті на білок та омега-3 жирні кислоти, які життєво важливі для здорового харчування.

«Омега-3 (EPA/DHA) знижують системне запалення та покращують чутливість до інсуліну, тому ваш організм з більшою ймовірністю спалюватиме жир, а не накопичуватиме його», – каже Татеосян.

Лосось також містить 20-25 г білка на 85-110 г, що допомагає вам зберегти м’язову масу під час дефіциту калорій. Бонус: вітамін D та селен підтримують функцію щитовидної залози, що впливає на метаболізм.

3. Несолодкий грецький йогурт. Одна склянка містить приблизно 15-20 г білка, і оскільки більша його частина – казеїн, він повільно перетравлюється, тож ви почуватиметесь ситими протягом кількох годин і зменшите кількість перекусів. Ферментація підтримує здоровіший кишковий мікробіом, а кальцій відіграє сприятливу роль у метаболізмі жирів.

«Вибирайте звичайний йогурт, додайте ягоди та корицю – і ви отримаєте страву або перекус з високим рівнем ситості, які не призведуть до різкого підвищення рівня глюкози», – радить дієтологиня.

4. Листова зелень та хрестоцвітні. Листова зелень та хрестоцвіті, такі як шпинат, рукола, броколі, брюссельська капуста, корисні та смачні, а також допомагають схуднути.

«Це продукти з низьким вмістом калорій, які фізично наповнюють шлунок, уповільнюють його спорожнення та допомагають відчувати ситість, споживаючи меншу кількість калорій», – каже Татеосян.

Вони багаті на калій та магній, а хрестоцвіті овочі містять сульфорафан та індол-3-карбінол – сполуки, що підтримують метаболізм естрогену, що є величезною перевагою в пременопаузі/постменопаузі.

5. Ягоди (чорниця, малина, полуниця тощо). Вони задовольнять тягу до солодкого та можуть знизити рівень жиру в організмі.

«Ягоди пропонують солодкість завдяки невеликій кількості цукру та великій дозі клітковини й поліфенолів (антоціанів), які допомагають модулювати реакцію інсуліну», — пояснює Татеосян.

Їх можна додавати до йогурту, сиру, каші або протеїнового смузі, щоб покращити відчуття ситості.

6. Сочевиця та квасоля. Сочевиця, нут та чорна квасоля поєднують рослинний білок із розчинною клітковиною та резистентним крохмалем – суперзірками для зниження рівня глюкози після їжі та підтримки відчуття ситості. Це поєднання з часом покращує чутливість до інсуліну та природним чином допомагає споживати менше калорій. Вони також багаті на мінерали (залізо, магній), бюджетні та легкі в приготуванні.

7. Авокадо. Половина авокадо містить приблизно 7-10 г клітковини, а також мононенасичені жири, які підтримують чутливість до інсуліну та стабільну енергію. Жир і клітковина уповільнюють травлення, тому ви довше відчуваєте ситість. Авокадо також допомагає засвоювати жиророзчинні вітаміни з листової зелені, що є ще одним непрямим стимулом для метаболічного здоров’я. Щодо порцій: приблизно ¼-½ авокадо 1-2 рази на день – це достатньо.

8. Куряча грудка або індичка. Нежирне м’ясо птиці має високу термогенну цінність (організм витрачає більше енергії на його розщеплення) і багате на лейцин для захисту м’язів під час схуднення. Дієтологиня радить заздалегідь приготувати кілька порцій і додавати до салатів, пасти тощо.

9. Зелений чай або матча. «Катехіни зеленого чаю, особливо EGCG, працюють синергетично з невеликою кількістю кофеїну, щоб збільшити окислення жирів, особливо під час тренувань», – каже Татеосян. І радить випивати 2-3 чашки щодня.

10. Насіння чіа. Воно утворює гель у шлунку, який уповільнює засвоєння вуглеводів, вирівнює криву глюкози та підтримує відчуття ситості. Ви також отримаєте рослинні омега-3 (ALA) та кілька грамів білка, які разом підтримують протизапальні процеси та стабільну енергію. Дієтологиня радить додавати 1-2 столові ложки до йогурту, смузі або приготувати пудинг з чіа як простий сніданок з низьким вмістом цукру.