На роботу кишківника впливає не лише те, що ми їмо, а й що п'ємо

Здоровий кишківник – це не лише відсутність проблем зі шлунком, а й краще травлення, міцніша імунна система і навіть кращий настрій. І справа не лише в їжі, яку ми споживаємо, а й у тому, що пʼємо. Дієтологи назвали Health девʼять найкращих напоїв для кишківника, які допоможуть створити здоровий мікробіом.

1. Кефір. «Це ферментований молочний продукт, який виготовляється двома видами ферментації: ферментацією цукру через молочний цукор, відомий як лактоза (молочнокисле бродіння), та ферментацією дріжджів через кефірні зерна (спиртове бродіння)», – пояснює експертка з харчування і дієтології Тобі Амідор.

Процес ферментації створює біоактивні сполуки, такі як кефіран, біоактивні пептиди та органічні кислоти. Дослідження показують, що ці сполуки можуть сприяти здатності кефіру боротися зі шкідливими мікробами в кишківнику та інших частинах тіла.

2. Комбуча. Це газований ферментований чай, що містить живі пробіотики, які можуть покращити мікробіом при синдромі подразненого кишківника. Він також багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням.

«Комбуча корисна для здоровʼя кишечника завдяки ферментації та пробіотикам. Ферментація створює жирні кислоти, які зменшують запалення, а також виробляють вітаміни групи В та ферменти, що відповідають за підвищення імунітету», – каже дієтологиня Емі Голдсміт.

3. Буряковий сік. Він багатий на харчові нітрати, які покращують кровообіг, зокрема в травному тракті. Буряковий сік також містить поліфеноли, клітковину та такі сполуки, як бетаїн, які повʼязують з покращенням травлення та здоровʼя печінки, і всі вони відіграють певну роль у підтримці здоровʼя кишківника. Якщо вам не подобається землистий смак, спробуйте змішати буряковий сік зі свіжовичавленим апельсиновим або яблучним соком.

4. Джун. Це ферментований чай, виготовлений із зеленого чаю та сирого меду. Він багатий на живі пробіотики, які допомагають підтримувати різноманітний кишковий мікробіом та здоровʼя кишківника. На відміну від звичайного комбучі, комбуча джун часто має ніжніший смак і легше засвоюється завдяки нижчій кислотності та ферментації на основі меду, що може бути легшим для людей з чутливим травленням.

«Вміст пробіотиків допомагає відновити кількість корисних бактерій, а зелений чай містить антиоксиданти, які зменшують запалення кишечника та навіть підтримують гормональний баланс у жінок», – каже дієтологиня Семмі Петерсон.

5. Сік чорносливу. 100% чорносливовий сік містить 4 г клітковини в кожній порції, що є ключовим для здоровʼя травлення. Доведено, що вживання соку чорносливу запобігає та полегшує запори природним шляхом завдяки вмісту клітковини та сорбітолу.

6. Імбирний чай. Він підтримує здоров’я кишківника, стимулюючи травлення та сприяючи моториці, що може допомогти регулювати щоденне випорожнення.

«Його природні протизапальні та інші властивості також заспокоюють травний тракт і зменшують здуття живота, що робить його чудовим варіантом для підтримки роботи кишківника», – пояснює дієтологиня-нутриціологиня Вітні Стюарт.

Такий чай легко приготувати: просто залийте свіжий імбир гарячою водою.

7. Напій з яблучного оцту. Цей напій спершу може видатися несмачним, але його корисні властивості варті спроби. Він містить оцтову кислоту, яка підтримує роботу травних ферментів і сприяє розщепленню їжі. Змішаний з водою та невеликою кількістю меду, він також може допомогти регулювати кислотність шлунка, створюючи середовище, де процвітають корисні бактерії.

8. Чай з перцевою мʼятою. М’ятний чай – це заспокійливий класичний засіб, який може творити дива і для кишківника. Він відомий здатністю розслаблювати м’язи шлунково-кишкового тракту та може допомогти при синдромі подразненого кишківника, нетравленні шлунка та здутті живота. Крім того, його освіжаючий смак робить його ідеальним напоєм після їжі, щоб заспокоїти шлунок і зберегти відчуття легкості.

9. Лате з куркумою. Його ще часто називають «золотим молоком». Куркума містить потужну сполуку під назвою куркумін, відому протизапальними та антиоксидантними властивостями, які можуть допомогти заспокоїти травну систему та підтримувати загальну функцію кишківника. Таке лате легко приготувати вдома, використовуючи порошок куркуми, молоко та спеції, такі як кориця або імбир.