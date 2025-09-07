Як вберегти судини від старіння?
Поради лікаря кардіолога-ендокринолога
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Проблеми з судинами, серцем виникають як у літніх людей, так і в ще зовсім молодих. У паспорті може бути 60, а по сходах людина підіймається легко, як у 30. Та може бути й навпаки, коли сорокарічні задихаються, піднявшись сходами лише на кілька поверхів. Справжній вік людини визначають не зморшки, а судини, каже лікар кардіолог-ендокринолог Руслан Лисянський, пояснює, через що наші судини швидко старіють, і називає прості кроки, які допоможуть зберегти судини еластичними.
Що таке молодість судин?
«Молоді артерії еластичні: вони витримують удар крові, зберігають ритм серця і м’яко розподіляють тиск. Старіють вони тоді, коли твердіють і не можуть розслабитися. Ознаки цього ми бачимо навіть удома: пульсовий тиск – різниця між верхнім і нижнім значенням. Норма – 40–60 мм рт. ст», – каже лікар.
Все, що вище чи нижче норми, небезпечно для здоров’я.
Чому артерії швидко старіють?
На це впливають і хвороби, і спосіб життя, який веде людина.
- Гіпертонія розтягує артерії, як стару гумку.
- Діабет пошкоджує внутрішню оболонку – ендотелій.
- Куріння і холестерин цементують стінки.
- Хронічний стрес стискає судини, немов обруч.
Судинний хірург, каже лікар, може врятувати життя: поставити стент чи шунт. Але він лікує наслідки. Молодість судин створюється не в операційній.
Сім ознак, які свідчить про те, що судини втрачають молодість
- тиск постійно перевищує 140/90,
- пульсовий тиск часто більше 60 або менше 35,
- з’являється задишка при невеликому навантаженні,
- набряки на ногах увечері,
- головний біль чи запаморочення без очевидної причини.
- цукор ну майже в нормі, або неконтрольований цукровий діабет.
- ЛПНЩ більше за цільове значення.
Як зберегти еластичність артерій?
- Контролюйте стан здоров’я
- вимірюйте тиск двічі на день і ведіть щоденник;
- відстежуйте пульсовий тиск як простий «домашній маркер»;
- у кабінеті лікаря можна зробити більш точну оцінку жорсткості судин: PWV, товщина стінки сонних артерій (IMT), наявність бляшок;
- щороку здавайте ліпідограму (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди);
- перевіряйте глюкозу та глікований гемоглобін.
2. Змініть спосіб життя
- харчуйтесь за принципом DASH чи середземноморської дієти: більше овочів, риби, бобових, менше солі та трансжирів;
- рухайтеся: щонайменше 30 хвилин швидкої ходьби 5 разів на тиждень; плавання чи велосипед у помірному темпі – ідеально;
- спіть 7–8 годин на добу;
- відмовтесь від куріння: ефект для судин видно вже через кілька місяців.
3. Дотримуйтеся порад лікаря
- приймайте призначені препарати регулярно;
- пам’ятайте: сартани, статини, бета-блокатори не лише знижують цифри, а й реально захищають судини;
- при діабеті чи гіпертонії контроль цукру й тиску має бути щоденним, а не «від випадку до випадку».