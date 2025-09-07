Прогулянки на свіжому повітрі додадуть вам здоров'я

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Проблеми з судинами, серцем виникають як у літніх людей, так і в ще зовсім молодих. У паспорті може бути 60, а по сходах людина підіймається легко, як у 30. Та може бути й навпаки, коли сорокарічні задихаються, піднявшись сходами лише на кілька поверхів. Справжній вік людини визначають не зморшки, а судини, каже лікар кардіолог-ендокринолог Руслан Лисянський, пояснює, через що наші судини швидко старіють, і називає прості кроки, які допоможуть зберегти судини еластичними.

Що таке молодість судин?

«Молоді артерії еластичні: вони витримують удар крові, зберігають ритм серця і м’яко розподіляють тиск. Старіють вони тоді, коли твердіють і не можуть розслабитися. Ознаки цього ми бачимо навіть удома: пульсовий тиск – різниця між верхнім і нижнім значенням. Норма – 40–60 мм рт. ст», – каже лікар.

Все, що вище чи нижче норми, небезпечно для здоров’я.

Чому артерії швидко старіють?

На це впливають і хвороби, і спосіб життя, який веде людина.

Гіпертонія розтягує артерії, як стару гумку.

Діабет пошкоджує внутрішню оболонку – ендотелій.

Куріння і холестерин цементують стінки.

Хронічний стрес стискає судини, немов обруч.

Судинний хірург, каже лікар, може врятувати життя: поставити стент чи шунт. Але він лікує наслідки. Молодість судин створюється не в операційній.

Сім ознак, які свідчить про те, що судини втрачають молодість

тиск постійно перевищує 140/90,

пульсовий тиск часто більше 60 або менше 35,

з’являється задишка при невеликому навантаженні,

набряки на ногах увечері,

головний біль чи запаморочення без очевидної причини.

цукор ну майже в нормі, або неконтрольований цукровий діабет.

ЛПНЩ більше за цільове значення.

Як зберегти еластичність артерій?

Контролюйте стан здоров’я

вимірюйте тиск двічі на день і ведіть щоденник;

відстежуйте пульсовий тиск як простий «домашній маркер»;

у кабінеті лікаря можна зробити більш точну оцінку жорсткості судин: PWV, товщина стінки сонних артерій (IMT), наявність бляшок;

щороку здавайте ліпідограму (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди);

перевіряйте глюкозу та глікований гемоглобін.

2. Змініть спосіб життя

харчуйтесь за принципом DASH чи середземноморської дієти: більше овочів, риби, бобових, менше солі та трансжирів;

рухайтеся: щонайменше 30 хвилин швидкої ходьби 5 разів на тиждень; плавання чи велосипед у помірному темпі – ідеально;

спіть 7–8 годин на добу;

відмовтесь від куріння: ефект для судин видно вже через кілька місяців.

3. Дотримуйтеся порад лікаря

приймайте призначені препарати регулярно;

пам’ятайте: сартани, статини, бета-блокатори не лише знижують цифри, а й реально захищають судини;

при діабеті чи гіпертонії контроль цукру й тиску має бути щоденним, а не «від випадку до випадку».