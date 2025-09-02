Насолоджуйтеся, поки сезон

На початку вересня – пік сезону динь. У цей період вони соковиті, солодкі, часто пахнуть медом, тож пройти мимо і не купити, щоб нею поласувати, просто нереально. До того ж дині корисні для здоров’я, бо багаті на клітковину, вітаміни, мікроелементи тощо.

Щодо споживання дині, то поміж людей є різні перестороги. Мовляв, її не можна їсти відразу після основного прийому їжі, не можна запивати холодною водою, поєднувати з іншими продуктами тощо.

ZAXID.NET вирішив розпитати лікарку-дієтологиню Центру дитячої медицини Христину Зозулю, чи справді є підстави для таких побоювань? Як і коли слід їсти диню? Скільки можна з’їсти на день без шкоди для здоров’я? З якого віку її можна їсти дітям? З якими продуктами її краще не поєднувати?

Чим багата і корисна диня?

«Диня багата на вітаміни та мікроелементи, не дивлячись на те, що на 90% складається з води. У ній багато вітамінів С, А, групи В і мікроелементів, зокрема калію, магнію, фолієвої кислоти, які зміцнюють імунітет, покращують зір, стан шкіри та кісток, а також серцево-судинну систему. Споживання дині покращує травлення, нормалізує водний баланс, додає енергії тощо», – каже Христина Зозуля.

Забезпечує організм енергією. У дині міститься багато вуглеводів (фруктози, сахарози), які допомагають забезпечити організм енергією, бадьорять.

Зміцнює серцево-судинну систему. Високий вміст калію та антиоксидантів у дині зміцнюють судини, серцево-судинну систему загалом.

Поліпшує травлення. Клітковина, на яку багаті дині, стимулює роботу кишківника і запобігає закрепам.

Корисна для вагітних. «Оскільки у динях є багато фолієвої кислоти, то споживати її варто вагітним жінкам, бо фолієва кислота сприяє формуванню хорошої нервової системи у плода», – каже лікарка-дієтологиня.

Поліпшує стан шкіри на нігтів. Дині багаті на антиоксиданти, вітамін А, С, які захищають клітини від пошкоджень, поліпшують стан шкіри, волосся та нігтів.

Підтримує водний баланс. Оскільки диня на 90% складається з води, вона допомагає підтримувати водний баланс в організмі.

Скільки дині можна з’їсти за один раз без шкоди для здоров’я?

«Чітких рекомендацій щодо кількості споживання дині нема, але дорослі можуть спокійно з’їсти до 300 г на день, діти – 100-200 г (залежно від віку). Краще цю порцію розділити на два прийоми», – каже Христина Зозуля.

За словами дієтологині, дітям можна дати спробувати диню з 6-місячного віку, коли починається прикорм, але починати з маленьких об’ємів і стежити за тим, чи нема у дитини алергії. Якщо організм дитини нормально сприймає диню, їй можна дозволити з’їсти на день 20-30 г (1-2 ч. л.) і поступово збільшувати до 50 г.

Як правильно їсти диню і з якими продуктами її не можна поєднувати?

За словами дієтологині, диню можна споживати і як самостійний перекус, і як десерт після основного прийому їжі. Проблем не буде, тож перестороги, які ширяться між людьми, безпідставні. А ось поєднувати диню з молочними продуктами не варто, бо це може сприяти здуттю, газоутворенню, діареї.

Кому з динею слід бути обережними?

Алергікам. У дітей і дорослих може бути алергія на диню, тому вона їм протипоказана.

Де найкраще купувати диню?

Лікарка-дієтологиня Христина Зозуля радить купувати дині у спеціально відведених для продажу місцях: у супермаркетах, магазинах, на ринках, і не купувати поблизу великих трас, бо вони можуть вбирати шкідливі речовини, які містяться у вихлопних газах.