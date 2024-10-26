Грибна запіканка з картоплею – комфортна їжа, створена для сімейного обіду або вечері. Її можна подавати до м’яса або їсти як самостійну страву. Апетитна і ситна страва підходить для неквапливої трапези у колі найближчих. А якщо ви хочете, щоб ця запіканка з картоплею мала незабутній аромат, можете замість печериць використати сезонні лісові гриби.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

куряче філе – 500 г;

гриби – 250 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

черемша – 0,5 пучка;

олія – 3 ст. л.;

сіль і перець чорний мелений за смаком;

сир твердий тертий – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі овочі та куряче філе помити, обсушити. Картоплю почистити, помити й залити чистою водою. Нарізати картоплю і відварити у підсоленій воді до готовності, пише УНІАН.

Цибулю обсмажити до готовності на олії. Додати нарізані дрібними кубиками гриби, готувати 5 хвилин. Додати нарізану черемшу (замість неї можна додати зубчик часнику).

Нарізати дрібними кубиками куряче філе, додати в сковороду й готувати 1-2 хвилини. Філе має лише злегка побіліти, адже воно ще буде запікатися.

Злити із відвареної картоплі воду, приготувати пюре, додати трішки молока.

Форму для запікання злегка змастити олією, викласти шар картопляного пюре. На картоплю викласти курку з грибами. Зверху викласти решту картоплі.

Верх запіканки посипати тертим твердим сиром. Запікати за температури 190°С у режимі верхнього та нижнього нагріву 30 хвилин.

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