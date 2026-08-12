Куряче філе після варіння може стати сухим і нагадувати за текстурою гуму

Куряче філе після варіння може стати сухим і нагадувати за текстурою гуму. Щоб цього не сталося, важливо не лише правильно розрахувати час приготування, а й додати до каструлі кілька інгредієнтів для аромату та смаку. УНІАН розповідає, як правильно приготувати куряче філе.

Що додати в каструлю?

Після закипання води в каструлю можна додати спеції. Для цього підійдуть чорний або запашний перець горошком, лавровий лист, пара зубчиків часнику та половина цибулини.

Ще один спосіб зробити філе ароматнішим – готувати його в рукаві для запікання. М’ясо кладуть у пакет разом із спеціями, лимоном або овочами, зокрема сирою морквою, цибулею чи часником. Рукав щільно зав’язують і варять у киплячій воді.

Якою водою заливати курку?

Якщо ви хочете отримати ароматний наваристий бульйон, то заливайте м’ясо холодною водою. Якщо ж ви варите філе просто на салат, то заливайте окропом. Тоді курка приготується зовні та збереже соки всередині.

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Скільки варити куряче філе?

Час приготування залежить від розміру шматка. Невелике філе вагою до 200 грамів достатньо варити 15 хвилин після закипання води. Якщо ж шматок більший, для приготування знадобиться близько 25 хвилин.