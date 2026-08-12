Куряче філе виходить сухим: що потрібно покласти в каструлю для соковитості
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Куряче філе після варіння може стати сухим і нагадувати за текстурою гуму. Щоб цього не сталося, важливо не лише правильно розрахувати час приготування, а й додати до каструлі кілька інгредієнтів для аромату та смаку. УНІАН розповідає, як правильно приготувати куряче філе.
Що додати в каструлю?
Після закипання води в каструлю можна додати спеції. Для цього підійдуть чорний або запашний перець горошком, лавровий лист, пара зубчиків часнику та половина цибулини.
Ще один спосіб зробити філе ароматнішим – готувати його в рукаві для запікання. М’ясо кладуть у пакет разом із спеціями, лимоном або овочами, зокрема сирою морквою, цибулею чи часником. Рукав щільно зав’язують і варять у киплячій воді.
Якою водою заливати курку?
Якщо ви хочете отримати ароматний наваристий бульйон, то заливайте м’ясо холодною водою. Якщо ж ви варите філе просто на салат, то заливайте окропом. Тоді курка приготується зовні та збереже соки всередині.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Скільки варити куряче філе?
Час приготування залежить від розміру шматка. Невелике філе вагою до 200 грамів достатньо варити 15 хвилин після закипання води. Якщо ж шматок більший, для приготування знадобиться близько 25 хвилин.