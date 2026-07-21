Існує простий спосіб зробити м’ясо значно ніжнішим і соковитішим

Куряче філе часто виходить сухим навіть за правильного приготування. Однак існує простий спосіб зробити м’ясо значно ніжнішим і соковитішим. Кулінари радять звернути увагу на інгредієнт, який давно використовують в індійській кухні. Simply Recipes розповідає, як зробити куряче філе соковитим.

У чому маринувати куряче філе

Увесь секрет полягає в використання натурального йогурту. На відміну від маринадів, він діє м’якше, не пересушуючи м’ясо.

Шеф-кухарка та кулінарна журналістка Анна Вульф зазначила, що індійська кухня вже давно опанувала мистецтво приготування соковитої та ароматної курятини. Маринади на основі йогурту є наріжним каменем індійської кухні.

Молочна кислота, яка є у йогурті, здатна розм’якшити жорсткі волокна курячої грудки. Вона м’яко послаблює колаген і білки біля поверхні м’яса, поступово роблячи курятину ніжнішою, але не руйнуючи її структуру. На відміну від агресивних кислот, таких як лимонний сік або оцет, молочна кислота не «пробивається» крізь м’ясо силою. Вона делікатно змінює його структуру, не перетворюючи м’ясо на кашу.

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І саме в цьому і полягає проблема звичного для нас маринування: якщо залишити курятину в маринаді на основі оцту чи цитрусових надто довго, кислота починає руйнувати занадто багато білків, через що м’ясо набуває неприємної борошнистої текстури. Натомість молочна кислота діє повільно й м’яко, курку можна маринувати від двох годин до цілих 12, і м’ясо при цьому не постраждає.

Як приготувати курку в йогурті?

Потрібно взяти натуральний йогурт без добавок і бажано високої жирності. За словами шеф-кухарки, можна використати й нежирний, але жирний йогурт містить більше білків і жирів, а це означає краще утримання вологи та насиченіший смак готової страви.

Змішайте йогурт з будь-якими спеціями або травами і ретельно обваляйте курку в масі. Після цього поставте курку в холодильник. Через дві години ви помітите відчутну різницю. А якщо залишити курятину маринуватися на ніч, результат перевершить ваші очікування.

Коли ви будете готові готувати, просто дістаньте курку з холодильника та залиште її при кімнатній температурі приблизно на 20–30 хвилин. Перш ніж покласти її в духовку, на гриль або на гарячу сковороду, злегка промокніть поверхню. Це може звучати трохи нелогічно після всього цього маринування, але зайва волога на поверхі просто випарується, а не підсмажиться, а вам потрібна саме карамелізована йогуртова скоринка.