Найшвидший спосіб оцінити свіжість філе – тест на пружність

Вибір курячого філе в магазині часто здається простою справою, але іноді трапляється так, що замість свіжого м’яса ви купуєте несвіжий продукт. Oboz розповідає, як визначити свіже куряче філе в магазині.

Як швидко визначити свіжість курячого філе перед покупкою?

Найшвидший спосіб оцінити свіжість філе – тест на пружність. Легко натисніть на філе пальцем в рукавичці або через упаковку. Якщо м’ясо свіже, ямка швидко зникне. Якщо ж слід залишається, це може свідчити про те, що продукт вже не свіжий або що його вже розморожували.

Окрім пружності, зверніть увагу на колір і поверхню. Свіже куряче філе має ніжно-рожевий відтінок і виглядає злегка вологим. А якщо поверхня блищить, виглядає слизькою або має райдужні переливи – таке м’ясо краще не купувати.

Не менш важливий вигляд жиру та країв філе. У свіжого м’яса жир має бути білим або з легким кремовим відтінком. Якщо ж він жовтий чи сірий, це м’ясо несвіже. Краї філе повинні бути рівними, без підсохлих або завітрених ділянок.

Ще один важливий критерій – запах. Свіже філе практично не має запаху або має дуже легкий природний аромат. Якщо ви відчуваєте кислуватий чи різкий запах, краще обрати інший продукт.