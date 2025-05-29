Від розміру філе залежить те, скільки його потрібно варити

Щоб куряче філе було соковитим та м’яким, важливо не переварити його. УНІАН розповідає, як правильно варити куряче філе, щоб воно не стало гумовим.

Скільки варити філе, щоб воно залишалося соковитим

Від розміру філе залежить те, скільки його потрібно варити. Якщо це невеликий шматок вагою до 200 грамів – його достатньо варити 15 хвилин після закипання. Якщо ж м’яса багато, то знадобиться приблизно 25 хвилин.

Перевірити готовність вареної курки можна за допомогою ножа. Якщо розріз повністю білий, без рожевого відтінку, то страва готова.

Як варити куряче філе правильно

Якщо ви використовуєте заморожене м’ясо, то спочатку його потрібно розморозити в холодильнику, інакше воно буде пересушеним після варіння.

Викладіть м’ясо в каструлю та залийте холодною водою, якщо хочете отримати ароматний наваристий бульйон. Якщо ж ви варите філе тільки на салат, то краще заливати його окропом. Тоді курка швидко приготується зовні та збереже соки всередині.

Після закипання ви можете додати в каструлю спеції, які зроблять страву ароматною. Це може бути чорний або білий перець горошком, пара зубчиків часнику або лавровий лист.