Овочі не варто класти в каструлю надто рано, адже це може зіпсувати прозорість бульйону

Бульйон здається простою стравою, але навіть порядок додавання інгредієнтів може суттєво вплинути на його смак. Кулінари пояснюють, що овочі не варто класти в каструлю надто рано, адже це може зіпсувати прозорість бульйону. Ofeminin розповідає, коли слід додавати овочі в бульйон.

Коли найкраще додавати овочі?

Більшість людей кидають усі інгредієнт в каструлю одразу. Однак професійні кулінари рекомендують додавати овочі, такі як морква, петрушка або селера, лише після того, як м’ясо проварилося протягом години. Через це бульйон не стане надто солодким і збереже свій смак.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Овочі матимуть достатньо часу, щоб передати свій аромат, але не встигають повністю розваритися.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати