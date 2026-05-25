Не робіть це надто рано: коли справді слід додавати овочі в бульйон
Бульйон здається простою стравою, але навіть порядок додавання інгредієнтів може суттєво вплинути на його смак. Кулінари пояснюють, що овочі не варто класти в каструлю надто рано, адже це може зіпсувати прозорість бульйону. Ofeminin розповідає, коли слід додавати овочі в бульйон.
Коли найкраще додавати овочі?
Більшість людей кидають усі інгредієнт в каструлю одразу. Однак професійні кулінари рекомендують додавати овочі, такі як морква, петрушка або селера, лише після того, як м’ясо проварилося протягом години. Через це бульйон не стане надто солодким і збереже свій смак.
Овочі матимуть достатньо часу, щоб передати свій аромат, але не встигають повністю розваритися.