Полуниця легко пошкоджується, тому неправильне миття може скоротити термін їхнього зберігання. Експерт пояснює, що одна поширена помилка робить полуницю водянистою та прискорює появу плісняви. Ofeminin розповідає, як не варто мити полуницю.

Коли і як слід мити полуницю?

«Полуницю слід мити завжди безпосередньо перед вживанням. Дозріла полуниця має надзвичайно ніжну шкірку. Саме найм’якші плоди мають найкращий аромат. Миття їх під сильним струменем води може пошкодити шкірку, через що вони втрачають аромат і в них легше проникають спори грибків або бактерій. Тоді полуниця швидко стає м’якою», – пояснює Сімон.

Найкраще зберігати полуницю немитою і мити її лише безпосередньо перед вживанням, на короткий час зануривши в холодну воду. Ніжку та зелене листя слід видаляти лише після миття.

Після першого миття ви можете занурити полуницю на 15 хвилин у суміш води з харчовою содою або оцтом. Завдяки цьому ви позбудетеся більшості шкідливих залишків. Після цього також потрібно змити залишки соди або оцту з полуниці в чистій воді.

