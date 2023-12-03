Галицький районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку, чий малолітній син курив електронну сигарету в школі. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився у жовтні 2023 року у приміщенні ліцею №52, що біля церкви Анни у центрі Львова. Малолітній школяр курив у школі електронну сигарету, про цей факт повідомили поліцію, яка склала на матір хлопця протокол про адміністративне правопорушення. У постанові не вказано вік школяра, але малолітньою вважається дитина до 14 років.

У суді матір хлопця визнала свою провину у неналежному догляді за дитиною. Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка оштрафувала жінку на 850 грн та зобов’язала сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.