Під час обшуку в хулігана виявили пістолет та набої

Неподалік Чернівців чоловік декілька разів вистрілив в сусіда під час сварки. Після того зловмисник втік додому, де його і знайшла поліція. Буковинця затримали, а під час обшуку в нього вдома знайшли пістолет та набої до нього. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Стрілянина біля магазину в селі Годилів, що неподалік Чернівців, трапилася увечері 24 лютого. Про подію в поліцію повідомив місцевий житель, в якого стріляли. Чоловік телефоном розповів, що на нього накинувся його сусід. Між ними раптово виникла суперечка, коли вони розпивали алкоголь, а після того, його супротивник вихопив пістолет і кілька разів вистрілив, а після того втік. Поліцейські приїхали в село і розпочали пошуки стрільця. Потерпілого чоловіка медики госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги.

«Правоохоронці залучили до пошуків кінологів. Також затримувати хулігана допомагали бійці КОРДу. Зловмисника знайшли неподалік і затримали його. Ним виявився 49-річний місцевий житель», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 26 лютого.

За місцем проживання фігуранта поліцейські провели невідкладний санкціонований обшук, під час якого виявили вогнепальну зброю та набої. Речові докази правоохоронці направили для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Інформацію про стрілянину та поранення людини правоохоронці внесли в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Буковинцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Спеціалісти будуть з’ясовувати звідки чоловік взяв зброю і чи є в нього необхідні дозволи.