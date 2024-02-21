За інформацією правоохоронців, конфлікт стався на побутовому рівні

У вівторок, 20 лютого, на одній із вулиць Мукачева група чоловіків побила військовослужбовця. За інформацією правоохоронців, конфлікт стався на побутовому рівні, відкрито кримінальну справу.

Відеозапис, на якому зафіксовано, як група чоловіків б’є людину у військовій формі, з’явився у місцевих Telegram-каналах. Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола написав, що у Мукачеві роми побили представника ТЦК.

Натомість, у поліції Закарпатської області 21 лютого частково спростували цю інформацію, підтвердивши, що побиття військового справді було, однак конфлікт виник на побутовому рівні і не пов’язаний з роботою потерпілого. Про те, ким були нападники, у поліції не повідомили.

«Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб, зафіксованих на відео. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець. Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка. Винних осіб буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності», – інформують у поліції.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років