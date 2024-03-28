Правоохоронці затримали мешканця Ужгорода під час продажу метамфітаміну. У його спільника з села Дубрівка під час обшуків знайшли 4 гранати та набої до різних видів зброї. Наркоторговцям загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 березня, 25-річний та 27-річний закарпатці налагодили продаж наркотиків на території Ужгородського району. Першого затримали в Ужгороді на гарячому.

«25-річного ужгородця оперативники впіймали одразу після передачі згортку з метамфетаміном черговому клієнту. Взамін фігурант отримав заздалегідь обумовлену суму грошей. Під час затримання наркоторговець намагався втекти, однак за лічені секунди його наздогнали правоохоронці», – інформують у поліції.

У помешканні спільника затриманого під час обшуків вилучили пакунки з марихуаною та метамфетаміном, набої до різного виду зброї та 4 гранати.

Підозрюваних в організації наркоторгівлі помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.