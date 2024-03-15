У четвер, 14 березня, у лісі поблизу села Колпитів Володимирського району поліцейські виявили тіла трьох місцевих жителів. Попередньо, волиняни загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. Про це 15 березня повідомили в поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, ввечері того дня до них звернулася жінка й повідомила, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем і не повернулися.

«Під час опрацювання повідомлення, у лісі поблизу села Колпитів, поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів. Загиблим 27, 35 та 38 років. Попередньо, вони загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. На місці трагедії знайшли ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення», – зазначають у поліції.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 ( умисне вбивство двох або більше осіб із додатковою відміткою «нещасний випадок») ККУ. Поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.