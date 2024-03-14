Із річки неподалік села Бережки витягнули автомобіль з тілом чоловіка

У середу, 13 березня, неподалік села Бережки Сарненського району місцеві жителі помітили автомобіль, що тонув у річці. На місце події викликали поліцейських і рятувальників. Коли легковик підняли із води, то у салоні виявили тіло 37-річного чоловіка. Про це повідомила прес-служба поліції Рівненської області.

«Легковик ВАЗ-2110 підняли з води за допомогою спецтехніки. У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя, якого востаннє бачили в селі напередодні ввечері. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення​​​​​​», – йдеться у повідомленні.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»), слідчі наразі встановлюють усі обставини події.