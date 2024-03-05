Загиблим є мешканець села Нанково Хустського району

У понеділок, 4 березня, жителі закарпатського села Нанково виявили на березі річки Хустець тіло 41-річного чоловіка. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир 5 березня, загиблим є мешканець Хустського району.

«О 12:45, 4 березня, тіло жителя с. Нанково 1983 року народження вилучено з водойми та передано працівникам поліції. На місці події працювало чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст», – зазначила Наталія Батир.

За інформацією поліції Закарпатської області, судмедексперти не виявили на тілі загиблого слідів насильницької смерті. Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».