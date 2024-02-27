На тілі жінки не виявили слідів насильницької смерті

У понеділок 26 лютого, мешканці села Дубрівка Хустського району виявили у місцевому ставку тіло людини. Загиблою виявилася 35-річна жителька села Велика Розтока. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир 27 лютого, тіло загиблої з води діставали рятувальники.

«Рятувальники за допомогою надувного човна дістались до тіла, яке знаходилось за декілька метрів від берега, вилучили його на берег і передали працівникам поліції. Для цього залучалися дві одиниці техніки від 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та гірського пошуково-рятувального відділення м. Іршава. Загиблою є жінка 1989 року народження, мешканка с. Велика Розтока», – зазначила Наталія Батир.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що на тілі жінки правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті. Поліція відкрила справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».