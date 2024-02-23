До пошуку зниклого херсонця залучили водолазно-рятувальне відділення з Хуста

У четвер, 22 лютого, рятувальники витягнули з Тиси тіло 26-річного мешканця селища Великий Бичків Рахівського району. Сталося це під час пошуків херсонця, який зник на Закарпатті 25 січня.

Як розповіла ZAXID.NET, речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир 23 лютого, загиблого закарпатця знайшли в річці біля села Біла Церква Тячівського району. Пошуки зниклого 30-річного мешканця Херсонської області тривають.

«До пошуків мешканця Херсонщини водолази залучаються вже втретє. Пошуки розпочали 30 січня після зверненням поліції, однак припинили їх через підвищення рівня води та стрімку течію. Вчора пошукові роботи відновили, залучались 6 фахівців ДСНС, човен та автомобіль. Під час пошуків виявили тіло іншого потопельника», – зазначила Наталія Батир.

До пошуку зниклого херсонця залучили водолазно-рятувальне відділення з Хуста. Рятувальники обстежили 30 кілометрів вниз по течії річки Тиса між селищами Солотвино і Буштино.