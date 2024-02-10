Підтоплено понад 170 га

Щонайменше у двох районах Закарпатської області підтоплено дороги і сільськогосподарські угіддя унаслідок тривалих опадів. Про це у суботу, 10 лютого, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

У Берегівському районі Закарпаття підтоплено дорогу місцевого значення між селами Великі Комʼяти та Шаланки – на відтинку у 100 м шар води становить 30-40 см. Рух дорогою перекрито, об'їзд відбувається через Вилок.

Також у цьому районі підтоплено 30 га сільськогосподарських угідь с. Кам'янське.

У Хустському районі Закарпаття підтоплено 120 сільськогосподарських угідь між селами Стеблівка та Сокирниця та ще 20 га в селі Вільхівка.

У Тячівському районі внаслідок падіння дерева на газову трубу високого тиску у селі Терново від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом газопостачання немає в 1058 домогосподарствах, одній школі, одному садку та у двох пекарнях. Відновлення газопостачання прогнозується протягом найближчої доби.

«На місцях переливів і підтоплень працюють фахівці ДСНС, поліції та представники громад, які допомагають мешканцям відкачувати воду, а також з обігрівом та приготуванням їжі. Діють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефони й під'єднатися до інтернету», – повідомляє Віктор Микита.

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса попереджає про формування значного місцевого та схилового стоку із затопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, унаслідок захаращення русел, потічків та водовідвідних канав, утворення локальних селів та зсувів перезволоженого ґрунту (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий).