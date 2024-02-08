фото поліції Закарпаття

Причиною пошкодження берегового укріплення могли стати сильні дощі

У четвер, 8 лютого, у селі Лазещина Рахівського району через дощі зсунулася підпірна стіна автодороги Н-09. Поліція пропускає автомобілі однією смугою, проїзд вантажівок з вагою понад 10 тонн заборонили. Як повідомили у поліції Закарпатської області, рух транспорту обмежили неподалік Яблуницького перевалу. «На місці працюють співробітники поліції та ДСНС. Рух цією ділянкою дороги наразі частково обмежено – проїзд здійснюється однією смугою, а для транспорту, вага якого перевищує 10 тонн проїзд заборонено», – інформують у поліції. Причиною пошкодження берегового укріплення могли стати сильні дощі. Правоохоронці радять водіям планувати свій маршрут в об’їзд ушкодженої ділянки дороги.

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