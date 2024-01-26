Загальна пошкоджена площа становить 10,5 га

У Тячівському районі на площі 10,5 га триває зсув ґрунту, спричинений сильними опадами. Зсув вже пошкодив сотні дерев на території місцевого лісництва.

Як повідомили у ДП «Ліси України» 26 січня, зсув ґрунту разом з деревами відбувся на території Мокрянського лісомисливського господарства.

«За попереднім оглядом загальна пошкоджена площа становить 10,5 га, але процес зсуву ґрунту триває. Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може призвести до нанесення шкоди дворогосподарствам», – інформують у держпідприємстві.

Зсув може заблокувати дорогу, річку Красна та заподіяти шкоду мешканцям села Красна Тячівського району, повідомив в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Щойно підписав доручення Карпатському лісовому офісу ДП „Ліси України“, Головному управлінню ДСНС у Закарпатській області, місцевій та районній владі організувати цілодобове спостереження у районі зсуву, інформувати про ситуацію кожні 4 години. Підготувати важку інженерну техніку (екскаватори, бульдозери, самоскиди тощо), яка буде потрібна, якщо зсувні маси перекриють дорогу або русло річки», – зазначив Мирослав Білецький.

На місці події працюють лісівники, рятувальники та представники Закарпатської ОВА. За інформацією Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, 26 січня з цього приводу заплановано засідання Тячівської районної комісії ТЕБ та НС.