Через перезволоження ґрунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у селі Розтоки

У Закарпатській області через сильні дощі піднявся рівень води у місцевих річках. Це спричинило підтоплення понад 440 га сільськогосподарських угідь та приміщень житлових будинків у кількох районах області, повідомили у суботу, 2 грудня, у прес-службі ДСНС України.

«Рясні дощі призвели до підняття рівнів води у річках. Як наслідок, підтоплено сільськогосподарські угіддя та дворогосподарств у всіх шести районах області.

Зокрема у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь», – повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття.

Рятувальники зазначили, що вода в регіоні сходить самовпливом. Також воду відкачують у підвалах житлових будинків та домогосподарств в Ужгороді, Сваляві, а також селах Кричово, Лази та Богдан.

«Підтоплено два автошляхи місцевого значення між населеними пунктами Чорнотисове та Холмовець (проїзд обмежено, об’їзд через село Чепа) та між селами Великі Ком’яти та Шаланки (проїзд обмежено, об’їзд через Підвиноградів) Берегівського району. Також підтоплено автодорогу Н-09 «Мукачево – Рогатин – Львів» між населеними пунктами Тячів та Бедевля, проїзд можливий», – повідомили у ДСНС.

Через перезволоження ґрунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у селі Розтоки, що на Рахівщині. Там розташований транспортний міст, через який тимчасово обмежено рух великовагового транспорту по ділянці автодороги місцевого значення «Рахів – Богдан – Луги».