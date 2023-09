Гонконг затопило через найсильніші за 140 років зливи

У Гонконгу в ніч на п’ятницю, 8 вересня, випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення в низці його районів. Дощ різко посилився ближче до опівночі четверга і метеорологи зафіксували понад 200 мм опадів, що є найвищим показником від початку ведення спостережень у 1884 році, пише CNN.

Загалом на острові Гонконг, в районі Коулун і на так званих Нових територіях, островах у північно-східній частині регіону, жителі яких найбільше постраждали від негоди, випало понад 200 мм опадів.

In Chai Wan, Hong Kong, under the heavy rain of 150 mm in one hour, the streets have turned into raging rivers! pic.twitter.com/nZrG1t8cQG — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

Через зливи затопило вулиці, припарковані автомобілі, а водії авто, які в цей час намагались проїхати, вимушені були зупинитися і рятуватись на дахах своїх автомобілів.

Висока вода підтопила перші поверхи будівель і навіть залила кілька станцій метро. Про жертви серед людей чи постраждалих наразі не повідомляється. Водночас South China Morning Post пише, що через повені двоє людей загинули в Гонконзі.

NEW Hong Kong shuts down the city after heaviest rainfall since 1884



pic.twitter.com/qEzQhtKakM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2023

Міська метеорологічна обсерваторія опублікувала «червоне» попередження про зливу в четвер о 21:05, але через дві години оновила його до «чорного» попередження про надзвичайну небезпеку. В уряді Гонконгу закликали жителів залишатися вдома і триматися подалі від низинних місць та подбати про особисту безпеку під час несприятливих погодних умов, пише «Укрінформ​» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Hong Kong's Wong Tai Sin subway flooded due to heavy rain! pic.twitter.com/jEiM55eKRK — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

Влада скасувала заняття в усіх школах та частково обмежила роботу громадського транспорту в найбільш постраждалих районах. У деяких низинах вулиці перетворилися на бурхливі потоки, і влада була змушена рятувати автомобілістів, які застрягли у своїх машинах.

Тоді як більшість інших операцій метро залишалися відкритими, усі основні автобусні, трамвайні та поромні переправи призупинені. Кілька трас також перекрито через загрозу зсувів.

Hong Kong was hit by widespread flooding on Friday as record-breaking rain paralysed the city. The Observatory recorded the highest one-hour rainfall since records began in 1884. Full story: https://t.co/xgbtoreVGt pic.twitter.com/ag0wuo65Rc — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 8, 2023

Місто залишається під найвищим попередженням через дощ. Офіційне бюро погоди закликало людей залишатися вдома та шукати притулок, а мешканців поблизу річок розглянути можливість евакуації. Уряд також попередив, що можливий ризик затоплення в північному районі міста, який прилягає до материкового Китаю, після того, як сусіднє місто Шеньчжень заявило, що випустить воду з резервуара.