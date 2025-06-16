Фестиваль «Вчителі майбутнього 2025» відвідають близько двох тисяч освітян. Фото із фестивалю у 2024 році

19-20 червня у Львові проведуть масштабний освітній фестиваль «Вчителі майбутнього 2025»: очікується, що захід відвідає близько 2000 освітян. Серед експертів – міністр освіти і науки Оксен Лісовий, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, засновник дослідження PISA Андреас Шляйхер.

Як повідомили ZAXID.NET у «Холдингу емоцій "!Fest"», на території якого й проведуть фестиваль, у програмі заходу понад 250 лекцій, майстерок, дискусій, презентацій та інтерактивів із провідними світовими й українськими експертами.

Серед спікерів фестивалю:

міністр освіти і науки України Оксен Лісовий;

засновник дослідження PISA Андреас Шляйхер;

докторка філософських наук Наталія Кривда;

ексміністерка освіти Лілія Гриневич;

телеведучий і громадський діяч Олександр Педан;

голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак;

директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Організаторами фестивалю є громадська спілка «Освіторія» та «Холдинг емоцій "!Fest"». На гостей фестивалю чекають різноманітні активності у межах 13 тематичних напрямків: від філософії освіти і дошкілля, НУШ і старшої профільної школи до цифрової трансформації, педагогічного лідерства та інклюзії тощо.

Серед топових подій:

дискусія з вчителями-військовими про героїзм у шкільному контексті;

виступ одного із найвпливовіших культурних менеджерів країни, засновника театру «Дах» Влада Троїцького про роль мистецтва у протидії маніпуляціям і формуванні діалогу в суспільстві;

розмова підприємця Юрка Назарука із письменником Андрієм Любкою про те, «що не треба читати»;

дискусія про роботу з підлітками з медійним вчителем фізики та інформатики Русланом Циганковим.

На відвідувачів також чекають презентації книг та автограф-сесії військовослужбовиці, парамедикині Юлії Паєвської (Тайри) та президентки Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катерини Гольцберг.

Фестиваль відбудеться за адресою: вул. Старознесенська, 24–26, (!FESTrepublic). Початок офіційної програми в обидва дні – о 10:00. Вхід на фестиваль платний, але усі квитки уже розкуплені. Деталі та програма на сайті фестивалю.