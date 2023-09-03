До ліквідації наслідків негоди задіяли 372 комунальники і 11 одиниць техніки

У неділю, 3 вересня, у Львові падав сильний дощ. Внаслідок цього у місті трапилося чимало підтоплень, оскільки дощова каналізація не встигала швидко приймати великий об’єм води. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, зараз у кожному районі працюють комунальні служби, які очищають дощоприймачі та каналізацію на дорогах. Також у місті працюють тракторці, що очищують вулиці від замулення.



«Через сильний дощ маємо кілька підтоплень на вулицях, під’їздах та дахах. Але сильної шкоди негода місту не завдала. Підтоплення зафіксовані на вул. Городоцькій, вул. Тролейбусній, вул. Рубчака, у районі “Іскри”, на вул. Під Голоском та ін. Підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху тролейбусів №21, 23, 24, 30, 38. Станом на зараз рух тролейбусів відновили повністю. Щодо роботи трамваїв, то внаслідок негоди підтоплено трамвайну колії біля "Вулецьких пагорбів", через що було зупинено рух трамваю №3», – розповіла Ірина Маруняк.

Також на «Гарячій лінії міста Львова» надійшло 35 звернень від мешканців про протікання дахів та забитої ливневої каналізації у будинках.

Екоактивісти наголошують, що такі зливи траплятимуться щораз частіше.

«Через зміну клімату такі зливи, як щойно була у Львові, траплятимуться все частіше. Наша дощова каналізація та очисні не розраховані на такі разові об'єми води. Адаптація до наслідків зміни клімату саме про це», – написала на Facebook-сторінці виконавча директорка Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

До ліквідації наслідків негоди задіяли 372 працівники комунальних служб і 11 одиниць техніки.