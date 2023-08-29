Гроза у Львові 29 серпня

У вівторок, 29 серпня, через грозу і пориви вітри без електропостачання залишилися 365 населених пунктів Львівської області. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

За даними ЛОВА, станом на 22:00 повністю без електроенергії було 193 населених пункти, ще 172 – знеструмлені частково. Найбільше постраждали села Дрогобицького і Самбірського районів.

Над відновленням електропостачання прауюють 88 бригад «Львівобленерго» (132 одиниці техніки та 378 енергетиків).

За повідомленням Львівського гідрометцентру, пориви вітру у Львові 29 серпня сягають 25-28 м/с, про відключення електроенергії повідомлялось у Шевченківському, Залізничному та Франківському районах міста, та електропостачання відновили.

Грози і сильні дощі з поривчастим, а місцями – шквальним, вітром пройдуть на півдні Львівщини і в середу, 30 серпня. В області оголошено ІI рівень небезпечності – помаранчевий.