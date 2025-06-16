Український далекобійний дрон «Лютий»

Німеччина інвестує 400 млн євро у три поточні проєкти з виробництва українських безпілотників, щоб розширити їхні масштаби, а не на розробку нових ракет. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів відомий німецький експерт, старший науковий співробітник Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланґе.

«Німеччина співфінансує три проєкти безпілотників... Це не нові проєкти; вони не копіюють Taurus чи щось подібне... Це три проєкти, які тривають вже певний час, а тепер можуть продовжуватися більш ефективно, оскільки на них буде виділено 400 млн євро», – сказав Ланґе.

За його словами, через нечітку комунікацію з боку Німеччини, візит президента України Володимира Зеленського до Берліна міг створити враження про запуск нових проєктів.

Ніко Ланґе зауважив, що інвестиції у виробництво дронів є лише частиною німецької військової допомоги для України.

«Правильно інвестувати гроші в ці поточні проєкти. Це, безумовно, допоможе Україні… Інвестиції в український оборонний сектор – це правильний шлях, в цьому напрямку може бути зроблено більше, включно з промисловими партнерствами», – пояснив експерт.

Він також прокоментував спецоперацію СБУ «Павутина», та висловив сподівання, що після неї будуть наступні подібні.

«Шкода, що так мало літаків було знищено. На мою думку, було б добре, якби всі російські бомбардувальники були знищені. До речі, це також було б добре для європейської безпеки», – сказав він.

Ланґе підтримав рішення України «повністю ігнорувати всі поради та розмови багатьох західних партнерів і робити те, що відповідає її власним безпековим інтересам».

Нагадаємо, наприкінці травня під час візиту до Берліну президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца останній заявив, що ФРН профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування. Згодом 12 червня цю інформацію підтвердив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.