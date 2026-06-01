На початку червня на територію України надходитиме новий циклон із заходу

Початок літа в Україні розпочався прохолодною погодою. Для червня характерні грози із градом, але незабаром температура має зрости. Синоптики розповіли детально, яку погоду чекати в Україні у перший місяць літа.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів «УНІАНу», що на початку червня на територію України надходитиме новий циклон із заходу, який зумовлюватиме короткочасні дощі у більшості областей, подекуди – із грозами.

Оскільки в циклоні повітря рухається проти годинникової стрілки в центр циклону, то повітря надходитиме вже з півдня, тож температура трішки підвищуватиметься.

В Укргідрометцентрі розповіли середньомісячний прогноз погоди у червні та аналіз минулих років.

Кліматична характеристика червня (аналіз попередніх років):

Середня місячна температура повітря становить 17–22°С, в гірських районах 11–18°С.

Абсолютний мінімум становить від 4,4 °С тепла до 2,6 °С морозу (на високогір'ї Карпат та Кримських гір 1,8–5°С морозу), у південній частині країни 5,5–9°С тепла.

Абсолютний максимум 32,3–38,5°С, у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями 36–39,8°С, в Карпатах та Кримських горах 25,2–36°С..

Середня місячна кількість опадів 39–93 мм, в Карпатах 101–157 мм (на високогір’ї до 184 мм), в Криму місцями 28–37 мм.

У червні активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град та шквали.

Прогноз на червень 2026 року:

Синоптики не можуть спрогнозувати детальну температуру повітря на місяць вперед, але оприлюднили узагальнені цифри.

Середня місячна температура передбачається 19–23°С, в Карпатах та Кримських горах – 16–20°С, що на 1,5°С вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49–90 мм, в Карпатах – 117–171 мм, що в межах (80–120%) норми.