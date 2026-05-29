У понеділок температура повітря піде на спад

Протягом останніх вихідних травня у Львові та на Львівщині буде тепла погода, але уже у понеділок температура повітря піде на спад та вдарить гроза. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди до 3 червня.

У суботу, 30 травня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 18–23°С тепла. Температура у Львові: вночі 7–9°С, вдень 20–22°С тепла.

У неділю, 31 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, протягом дня можливі дощі. Денна температура повітря становитиме близько 20°С тепла, вночі – близько 11°С тепла.

У понеділок, 1 червня, у Львові та області похолодає, денна температура повітря становитиме близько 18°С тепла, вдень можливі дощі та гроза.

У вівторок, 2 червня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність, можливий незначний дощ. Вдень позначки термометра показуватимуть до 23°С тепла, вночі – до 12°С тепла.

У середу, 3 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме близько 25°С тепла, вдень та вночі можливі дощі.

Нагадаємо, що у ніч на 29 травня у Львові зафіксували рекорд мінімальної температури повітря за останні 80 років.