На вихідних буде тепло, місцями можливі дощі

Протягом вихідних, 30 та 31 травня, у Львові та на Львівщині буде тепло, місцями можливі дощі та штормовий вітер. У Львівському гідрометцентрі розповіли детальний прогноз погоди.

«Цими вихідними очікуємо помірно теплу погоду. Завтра вдень місцями та в неділю протягом доби по області можливими є короткочасні грозові дощі. Переважаючий вітер – північно-західний, в денні години очікуються пориви 15–20 м/с», – розповіли синоптики.

У суботу, 30 травня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень – місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 5–10°С, вдень – 18–23°С тепла. Температура у Львові вночі – 7–9°С, вдень – 20–22°С тепла.

У неділю, 31 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, протягом дня можливі дощі. Денна температура повітря становитиме близько 20°С тепла, вночі – близько 11°С тепла.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 3 червня.

Нагадаємо, що у ніч на 29 травня у Львові зафіксували рекорд мінімальної температури повітря за останні 80 років.