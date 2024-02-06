Цього разу переправника з ухилянтом затримали на гарячому на околиці села Забрідь Ужгородського району

Правоохоронці вдруге затримали закарпатця за незаконне переправлення військовозобовʼязаних через кордон. Місяць тому він вийшов з-під варти, внісши 190 тис. грн застави.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 лютого, йдеться про 41-річного мешканця села Вишка Ужгородського району, якого разом зі спільниками затримали у грудні 2023 року. Тоді суд прийняв рішення про можливість внесення грошової застави. Закарпатець вніс майже 190 тисяч гривень, вийшов на волю і продовжив займатися переправленням ухилянтів.

«Чоловік продовжив пошуки клієнтів, яким пропонував за 3500 Євро безперешкодно перетнути держкордон поза встановленими пунктами пропуску. Вчора правоохоронці затримали фігуранта на околиці села Забрідь Ужгородського району. Зловмисник саме отримав грошові кошти та доставив клієнта до лінії кордону», – інформують у поліції.

З місця події слідчі вилучили валюту та автомобіль Audi, яким підвозили ухилянтів до кордону. Переправника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці проситимуть суд взяти закарпатця під варту без можливості внесення грошової застави.