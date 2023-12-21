Вдома у переправників правоохоронці провели обшуки

На Закарпатті працівники міграційної поліції спільно з прикордонниками затримали трьох мешканців Ужгородського району, які за 3 тис. доларів переправляли чоловіків призовного віку до країн ЄС. Переправникам загрожує до 9 років увʼязнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 21 грудня, схему організував 41-річний мешканець села Вишка. До переправи ухилянтів він залучив 50-річного жителя села Завосино та 28-річного жителя селища Великий Березний Ужгородського району.

«Зловмисники підшукували військовозобовʼязаних «клієнтів» та за 3 тисячі доларів США пропонували їм безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. У ході контролю за вчиненням злочину, правоохоронці зафіксували два такі факти незаконного переміщення чоловіків призовного віку до країн ЄС», – інформують у поліції.

Вдома у переправників правоохоронці провели обшуки і вилучили чорнові записи, радіостанцію, 8 мобільних телефонів та гроші.

Усім трьом затриманим повідомили про підозру. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою їм загрожує до 9 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.